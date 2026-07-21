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Echipajul petrolierului care a explodat în Marea Neagră, salvat. Trei persoane au fost rănite: nava transporta peste 3.790 de tone de propan
Explozie petrolier Marea Neagră
Publicat21 iul. 2026, 09:42
Actualizat21 iul. 2026, 10:17
SursăRealitatea.net
Un incendiu a izbucnit la bordul unei nave care transporta peste 3.790 de tone de propan, în Marea Neagră, la aproximativ 20 de mile marine de Sfântu Gheorghe. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați de autoritățile române, însă trei dintre ei au fost răniți, au anunțat reprezentanții IGSU.
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