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Echipajul petrolierului care a explodat în Marea Neagră, salvat. Trei persoane au fost rănite: nava transporta peste 3.790 de tone de propan

Explozie petrolier Marea Neagră

Explozie petrolier Marea Neagră

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat21 iul. 2026, 09:42
Actualizat21 iul. 2026, 10:17
SursăRealitatea.net

Un incendiu a izbucnit la bordul unei nave care transporta peste 3.790 de tone de propan, în Marea Neagră, la aproximativ 20 de mile marine de Sfântu Gheorghe. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați de autoritățile române, însă trei dintre ei au fost răniți, au anunțat reprezentanții IGSU.

Nava GAS LISBON plecase din Alexandria, Egipt, și se îndrepta spre Reni, în Ucraina. În urma unui incident produs la bord, vasul a fost grav avariat, iar în partea superioară a izbucnit un incendiu. Cei 17 membri ai echipajului s-au refugiat în partea din față a navei și nu au mai putut folosi mijloacele de evacuare. Autoritățile române au trimis în zonă nave de salvare și o ambarcațiune a Gărzii de Coastă.

Trei persoane au fost rănite

Salvatorii de pe nava SAR APOLLO au lansat două plute și au reușit să îi evacueze pe toți cei aflați la bord. Două persoane aveau arsuri pe 10-15% din suprafața corpului, iar o a treia avea mai multe răni și prezenta hemoragie. Răniții au fost transportați spre Sulina, de unde urmau să fie preluați de echipele medicale și duși la spitalul din Tulcea.

Nava a rămas ancorată, iar incendiul continua să ardă în partea superioară. Celelalte ambarcațiuni au fost avertizate să evite zona, iar autoritățile urmăresc în continuare situația.

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