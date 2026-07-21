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Trafic feroviar blocat între Movila și Fetești din cazua unei avarii la linia de contact. CFR Călători anunță întârzieri

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat21 iul. 2026, 09:14
SursăRealitatea.Net

Circulația feroviară este întreruptă marți dimineață pe secțiunea Movila – Fetești, după scoaterea accidentală de sub tensiune a liniei de contact de pe Firul 2, în timp ce Firul 1 este închis permanent. Anunțul a fost făcut de CFR Călători, care a subliniat că echipele de intervenție lucrează pentru remedierea avariei și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Circulația feroviară, blocată între Movila și Fetești din cauza unei avarii

”CFR Călători informează că în această dimineață circulația trenurilor este întreruptă pe secțiunea Movila – Fetești, din cauza scoaterii accidentale de sub tensiune a liniei de contact de pe Firul 2, iar Firul 1 este închis permanent.

Personalul CFR SA intervine pentru remedierea situației și reluarea circulației în condiții de siguranță”, a transmis CFR Călători printr-un comunicat.

Trenurile vor înregistra întârzieri până la remedierea defecțiunii

Potrivit reprezentanților instituției, până la restabilirea circulației în condiții normale, trenurile de călători ce tranzitează această zonă vor înregistra întârzieri generate de acest incident.

”Detalii despre aspectele referitoare la intervenția ce are loc ca urmare a producerii avariilor (timpul estimat de remediere și reluarea circulației) pot fi solicitate la managerul infrastructurii feroviare – CFR SA, cel care organizează și dirijează circulația tuturor trenurilor pe calea ferată”, a mai spus sursa citată.

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