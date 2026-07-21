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Trafic feroviar blocat între Movila și Fetești din cazua unei avarii la linia de contact. CFR Călători anunță întârzieri
FOTO: Arhivă
Publicat21 iul. 2026, 09:14
SursăRealitatea.Net
Circulația feroviară este întreruptă marți dimineață pe secțiunea Movila – Fetești, după scoaterea accidentală de sub tensiune a liniei de contact de pe Firul 2, în timp ce Firul 1 este închis permanent. Anunțul a fost făcut de CFR Călători, care a subliniat că echipele de intervenție lucrează pentru remedierea avariei și reluarea circulației în condiții de siguranță.
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