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Economie· 1 min citire

Categoriile avantajate de LEGEA SALARIZĂRII. Creșteri de mii de lei

Bani

Bani

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat21 iul. 2026, 16:49
SursăRealitatea PLUS

Noua lege a salarizării din sectorul public prevede creșteri importante pentru mai multe funcții de conducere din administrația centrală și instituțiile statului. Potrivit proiectului, unele categorii de demnitari și înalți funcționari ar urma să beneficieze de majorări salariale de până la aproape 7.000 de lei brut lunar.

Pe cine avantajează noua lege a salarizării?

Adjuncții Avocatului Poporului - valoare actuală - 16.640 lei brut - valoare noua lege - 23.616 lei brut - 6.976 lei

Secretar general adjunct al Guvernului - valoare actuală - 16.640 lei brut - valoare noua lege - 22.960 lei brut - 6.320 lei

Vicepreședinte al Autorității Electoarele Permanente - valoare actuală - 16.640 lei brut - valoare noua lege -22.960 lei brut - 6.320 lei

Președinte de Secție - Consiliul Legislativ - valoare actuală 16.640 lei brut - valoare noua lege 23.616 lei - 6.976 lei

Consilier de stat la Guvern - valoare actuală - 16.640 lei brut - valoare noua lege 22.960 lei brut - 6.320 lei

Deputat/Senator - valoare actuală - 18.720 lei brut - valoare noua lege 24.600 lei - in sus 5.880 lei

Ministru - valoare actuală - 21.840 lei brut - valoare noua lege - 26.650 lei brut - 4.810 lei

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