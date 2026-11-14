Lista zonelor vizate de întreruperea energiei electrice în județul Constanța, săptămâna viitoare

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 08:14

Rețele Electrice România a publicat lista zonelor din județul Constanța care vor fi afectate de întreruperi programate ale energiei electrice între 16 și 20 noiembrie 2026. Lucrările se desfășoară pentru mentenanță sau modernizarea rețelei.

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