Lista zonelor vizate de întreruperea energiei electrice în județul Constanța, săptămâna viitoare
Stâlpi de electricitate/ UNSPLASH
Rețele Electrice România a publicat lista zonelor din județul Constanța care vor fi afectate de întreruperi programate ale energiei electrice între 16 și 20 noiembrie 2026. Lucrările se desfășoară pentru mentenanță sau modernizarea rețelei.
Operatorul a precizat că întreruperile au loc doar când sunt necesare lucrări de mentenanță sau modernizări, iar lista completă poate fi consultată și pe site-ul companiei, în secțiunea dedicată.
Luni, 16 noiembrie
Costinești: între orele 07:30 și 15:30, în zona Costinești + Schitu, cu întreruperi de scurtă durată.
Olimp: între orele 08:30 și 16:30, afectând hotelurile și restaurantele Crisana și Banat, strada Trandafirilor și Vile Olimp (zona Vogh).
Topraisar: între orele 08:30 și 16:30, pe strada Națională, de la intersecția cu strada Școlii până la intersecția cu strada Stejarului.
Negru Vodă: între orele 08:30 și 16:30, pentru agenții economici din incinta fostului Siloz Negru Vodă (SC Legam Agro SRL, SC Ameropa Grains, SITE DIGI).
Ciobanu: între orele 09:00 și 17:00, în incinta CAP, cu întrerupere totală.
Constanța: între orele 09:00 și 12:00, pentru supermarketul LIDL de pe bulevardul I.C. Brătianu nr. 140.
Murfatlar: între orele 09:00 și 17:00, pe străzile Bradului, Speranței, Calea București (parțial), zona Gării Basarabi și strada Mihail Kogălniceanu.
Ovidiu: între orele 09:00 și 17:00, pe străzile Portului și Crizantemei (Hala Prod Petro jobs), cu întrerupere parțială.
Năvodari: între orele 09:00 și 17:00, pe strada S1, cu întrerupere parțială.
Topalu: între orele 09:00 și 17:00, cu întrerupere totală.
Oltina: între orele 09:00 și 17:00, la Pompa de Apă Razoarele.
Constanța: între orele 12:00 și 15:00, pentru supermarketul LIDL de pe strada Industriei Mici.
Marți, 17 noiembrie
Costinești: între orele 07:30 și 15:30, în zona Costinești + Schitu, cu întreruperi de scurtă durată.
Negru Vodă: între orele 08:30 și 16:30, în cartierul IAS Darabani (total), la Rezervorul de Apă RAJA Cotu Vaii, Gospodăria de Apă RAJA Valcelele și SC Avia Agro Plant Negru Vodă.
Coroana: între orele 08:30 și 16:30, în localitățile Coroana (total) și Valcelele (total), precum și pe străzile Stejarilor, Soveja, Teilor, Castanilor, Salcâmiilor, Ion Corvin, Pinilor, Ion Creangă și Principala din Cotu Vaii.
Olimp: între orele 08:30 și 16:30, la hotelul Belvedere, Vile Neptun-Olimp și pe strada Falezei.
Constanța: între orele 09:00 și 16:00, în cartierul Km 5, pe strada Victoria, afectând agenția Omni Web Design.
Medgidia: între orele 09:00 și 17:00, la Butaqua și la RAJA pe strada Albinelor (SP4).
Murfatlar: între orele 09:00 și 17:00, la RAJA Basarabi (PT 105 IAC5).
Constanța: între orele 09:00 și 14:00, pentru magazinul de bricolaj Hornbach de pe bulevardul Aurel Vlaicu nr. 154.
Constanța: între orele 10:00 și 14:00, în zona Anda, la blocurile PC1, B7 și B8 de pe bulevardul Aurel Vlaicu nr. 33-37-41.
Miercuri, 18 noiembrie
Costinești: între orele 07:30 și 15:30, în zona Costinești + Schitu, cu întreruperi de scurtă durată.
Constanța: între orele 08:00 și 16:00, în cartierul Far (blocurile PF7, PM2, PM3, UM1, S4, S5A, S5B de pe bulevardul 1 Mai) și la birourile notariale Chivu Bogdan și Badea Victoria. Lucrările afectează și semaforul de la intersecția bulevardului 1 Mai cu strada Caraiman.
Olimp: între orele 08:30 și 16:30, la hotelurile Panoramic, Meduza și Egreta, precum și la magazinele din zonă.
Porța Albă: între orele 09:00 și 17:00, la Spitalul Penitenciar Porța Albă, pe străzile Grădinilor și Gării.
Constanța: între orele 09:00 și 16:00, în zona City Park (bloc nou și cafeneaua Filicori Zecchini de pe bulevardul A. Lapusneanu nr. 177-177A) și în zona Tomis Nord (blocul 10B de pe bulevardul Tomis nr. 309, afectând Profi-Mega Image, restaurantul Babycado și clinica ESK Optical).
Albești: între orele 09:00 și 17:00, pe străzile Banatului, Crisanei, Transilvaniei, Moldovei, Dobrogei, 1 Mai, Teilor, Agricultorului, Unirii, Cișmelei și Ștefan cel Mare.
Medgidia: între orele 09:00 și 17:00, pe strada Ion Creangă, în zona Spitalului.
Lumina: între orele 09:00 și 17:00, cu întrerupere totală.
Constanța: între orele 10:00 și 14:00, în zona Km 4-5, la blocul A4 de pe Prelungirea Liliacului nr. 14.
Joi, 19 noiembrie
Constanța: între orele 08:00 și 16:00, în cartierul Km 5 (străzi: Mesterul Manole, Mugurului, Comarnic, Lucernei, Pelinului, Cimbrului, Catinei, Rugului, Leandrilor, Sofranului, Mesteacanului). Afectează magazinele En-gros, restaurantul Nero’s, depozitul Golden Meat Supplier, service-ul Ascendos și Școala Gimnazială 17-Ion Minulescu.
Negru Vodă: între orele 08:30 și 16:30, în cartierul IAS Darabani (total) și la SC Avia Agro Plant Negru Vodă.
Olimp: între orele 08:30 și 16:30, la hotelul Amfiteatru și la magazinele din zonă.
Constanța: între orele 09:00 și 16:00, în zona Peninsulară (SC Mistral Grup SRL de pe strada Remus Opreanu nr. 8) și în zona Dacia (blocul AL1 de pe bulevardul Lapusneanu nr. 115, afectând Profi-Mega Image și sediul UniCredit Bank).
Mihail Kogălniceanu: între orele 09:00 și 17:00, în zona CERES, cu întrerupere parțială.
Mangalia: între orele 09:30 și 17:30, în zona externă, afectând ferma de porci și ferma agricolă Fruvileg.
Constanța: între orele 10:00 și 14:00, în zona Balada, la blocul L53A de pe bulevardul 1 Decembrie nr. 12 (afectând Ambra Boutique Hotel, Balada NEJ Business Center, sala de jocuri Million, Profi-Mega Image și Intesa Sanpaolo Bank).
Vineri, 20 noiembrie
Valu lui Traian: între orele 08:30 și 16:30, în Cartierul Ferma Crețoiu, la Gara CFR, șantierul CFR (Baicons Impex SRL, CFR Triaj 1), stația de cercetare agricolă, ferma Octombrie Roșu, atelierul mecanic, școala de șoferi SC MIR SERVICE SRL și restaurantul Andra Internațional-Forest M.
Constanța: între orele 08:30 și 16:30, în zona extravilană, afectând SN Radiocomunicații SA (Stația radio AM și US), depozitul Dako Distribution SRL, fermele zootehnice Eclissis Intermed SRL și ICDCOC Palas, hala utilajelor SC Narcisa N SRL și fabrica de nutrețuri SC Mega Track SRL.
Capidava: între orele 09:00 și 17:00, cu întrerupere totală.
Constanța: între orele 09:00 și 16:00, în cartierul Veterani, pe strada General Ion Dragalina, cu întrerupere totală.
Neptun: între orele 09:30 și 17:30, la complexul Boem, Mera Resort DN 39 și atelierul de tâmplărie metalică SC AGRO SRL.
Constanța: între orele 10:00 și 14:00, în zona Marvimex, la blocul Q (scările A și B) de pe strada Dreptății nr. 3.
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