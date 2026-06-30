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Incendiu într-un apartament din Constanța, provocat de o hotă
FOTO: Arhivă
Un incendiu a izbucnit în noaptea de 29 spre 30 iunie 2026 într-un apartament situat pe strada Sergent Nicolae Grindeanu din municipiul Constanța.
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