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Incendiu într-un apartament din Constanța, provocat de o hotă

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 30 iun. 2026, 08:45

Un incendiu a izbucnit în noaptea de 29 spre 30 iunie 2026 într-un apartament situat pe strada Sergent Nicolae Grindeanu din municipiul Constanța.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Dobrogea, pompierii au fost alertați în jurul orei 23:30 și s-au deplasat rapid la fața locului pentru a preveni extinderea flăcărilor.

Incendiul a fost provocat de o hotă din bucătărie, iar intervenția promptă a echipajelor a făcut ca focul să fie lichidat într-un timp scurt. Din fericire, flăcările nu s-au extins la restul locuinței, iar pagubele au fost limitate doar la hota afectată.

Reprezentanții ISU Constanța au precizat că nu au fost înregistrate victime și nu a fost nevoie de evacuarea persoanelor din imobil. De asemenea, nu au existat alte probleme deosebite în urma incidentului.

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