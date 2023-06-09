Fost consilier local din Eforie, arestat în SUA. Zeci de români arestați pentru fraudarea cardurilor sociale

Virgil Negru este acuzat că fura banii persoanelor dezavantajate din California prin clonarea cardurilor

Un fost consilier local din Eforie este arestat în Statele Unite pentru că ar fi furat banii de ajutoare a persoanelor cu venituri mici din California. Presa americană scrie că zeci de români care au venit in regiune special pentru astfel de fraude au fost reținuți. Acest gen de infracțiune a luat amploare în ultimii doi ani, vaarea sumelor fraudae fiind de oridinul zecilor de miloane de dolari.

Virgil Negru, în vârstă de 40 de ani, și-a petrecut ultimele 69 de zile în arest la aproximativ 6.600 de mile de casă, în închisoarea principală din comitatul Ventura, fiind acuzat că a încercat să fure bani destinați californienilor cu venituri mici, conform Los Angeles Times, Info-sud-est.ro.

Românul a fost prins în flagrant, pe 1 aprilie, când încerca să retragă de la un bancomat bani folosind carduri sociale clonate.

Negru nu mai fusese văzut la ședințele Consiliului Local din Eforie încă din luna februarie, iar în 26 aprilie s-a decis suspendarea lui. De când a fost reținut în SUA, Negru a fost suspendat din partidul social-democrat.

Potrivit sursei citate, zeci de cetățeni români au venit recent în regiune pentru a fura bani și bonuri de masă, atrași de numărul mare de persoane care beneficiază de asistență publică și de securitatea slabă a cardurilor sociale. În doar 2 ani, California a pierdut peste 86 de milioane de dolari în bonuri alimentare și ajutoare în numerar.

Sursa: Realitatea de Constanta