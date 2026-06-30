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Femeie de 94 de ani, salvată de pe plaja din Eforie Nord după ce i s-a făcut rău de la căldură

FOTO; Arhivă

FOTO; Arhivă

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 30 iun. 2026, 14:08

O femeie în vârstă de 94 de ani, din județul Harghita, a avut nevoie de ajutor medical de urgență marți, 30 iunie 2026, pe o plajă din Eforie Nord.

Incidentul s-a produs în contextul codului portocaliu de caniculă de pe litoral, temperaturile ridicate reprezentând un pericol mai ales pentru persoanele vârstnice.

Potrivit informațiilor publicate de Replica Online, femeii i s-a făcut rău în timp ce se afla pe șezlong. Salvamarii au observat rapid situația și au solicitat sprijinul echipajelor medicale. La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, iar femeia a fost găsită inconștientă, potrivit replicaonline.ro.

Paramedicii i-au acordat primele îngrijiri și au stabilizat-o la fața locului, după care aceasta a fost transportată cu ambulanța la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

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