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Femeie de 94 de ani, salvată de pe plaja din Eforie Nord după ce i s-a făcut rău de la căldură
FOTO; Arhivă
O femeie în vârstă de 94 de ani, din județul Harghita, a avut nevoie de ajutor medical de urgență marți, 30 iunie 2026, pe o plajă din Eforie Nord.
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