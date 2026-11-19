Publicat 19 nov. 2026, 08:39 Sursă Ziua de Constanța

Două infracțiuni la regimul rutier au fost constatate marți, 17 noiembrie, în Cumpăna și Medgidia. Un bărbat de 35 de ani conducea fără permis, iar unul de 32 de ani avea dreptul suspendat.

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