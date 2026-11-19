Două infracțiuni la regimul rutier au fost constatate marți, 17 noiembrie, în Cumpăna și Medgidia. Un bărbat de 35 de ani conducea fără permis, iar unul de 32 de ani avea dreptul suspendat.
Polițiștii din județul Constanța au identificat marți, 17 noiembrie, în cursul serii, doi bărbați care conduceau autoturisme fără a respecta condițiile legale pentru obținerea sau păstrarea dreptului de a conduce.
Primul incident a fost semnalat în jurul orei 17:30, pe Șoseaua Cumpăna din localitatea Cumpăna. Agentii Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au oprit un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani, care nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Al doilea caz a fost depistat în jurul orei 23:20, pe bulevardul Independenței din municipiul Medgidia. Polițiștii Biroului Siguranță Rutieră Medgidia au constatat că un bărbat de 32 de ani conducea un autoturism în perioada în care îi fusese suspendat dreptul de a conduce.
Pentru ambele situații, autoritățile au deschis cercetări penale pentru stabilirea împrejurărilor faptei și luarea măsurilor legale necesare.