Circulația feroviară a fost oprită marți, 17 noiembrie 2026, între Valu lui Traian și Basarabi, după ce un tren DB Cargo a surprins o persoană pe șine.
Evenimentul s-a produs în jurul orei 05:18, la kilometrul feroviar 218+400, pe firul II de circulație, potrivit informațiilor transmise de CFR Infrastructură Constanța. Persoana surprinsă în gabaritul căii ferate nu a fost identificată.
Pentru a permite intervenția echipajelor de prim ajutor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța a solicitat întreruperea circulației și pe firul I. Măsura a fost luată la ora 06:27, blocând traficul feroviar pe ambele fire.
În urma incidentului, două trenuri au fost oprite în stațiile din apropiere. Trenul cu numărul 8006017 staționează în Valu lui Traian, iar cel cu numărul 1861017 se află în Basarabi.
Conform sursei citate, circulația rămâne afectată până la finalizarea lucrărilor de intervenție ale autorităților competente.