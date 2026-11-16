Peste 170 de polițiști au verificat 700 de mașini într-o razie în Constanța

O acțiune de amploare a Poliției Române în județul Constanța a dus la verificarea a peste 700 de autoturisme și la sancționarea contravențională cu peste 160.000 de lei.
Peste 1.000 de persoane au fost legitimate în timpul operațiunii, care s-a desfășurat în noaptea de 14 spre 15 noiembrie 2026.
Acțiunea a mobilizat peste 170 de polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța și ai structurilor subordonate. Scopul principal al verificărilor a fost prevenirea și combaterea infracționalității, precum și menținerea ordinii publice pe teritoriul județului.
În urma controlurilor efectuate la punctele de verificare stabilite, autoritățile au aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de peste 160.000 de lei. De asemenea, au fost ridicate mai multe permise de conducere și acte de circulație pentru neregulile constatate.
Poliția Română a precizat că astfel de acțiuni vor fi continuate în perioada următoare, în vederea asigurării siguranței cetățenilor pe drumurile publice din Constanța.