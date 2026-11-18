Publicat 18 nov. 2026, 09:57 Sursă jurnnaluldearges

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța a dispus închiderea temporară a nouă restaurante și baruri din Centrul Vechi, după ce controalele au relevat nereguli grave de igienă și siguranță alimentară.

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