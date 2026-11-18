Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța a dispus închiderea temporară a nouă restaurante și baruri din Centrul Vechi, după ce controalele au relevat nereguli grave de igienă și siguranță alimentară.
Sancțiunile aplicate celor nouă operatori economici însumează 151.000 de lei, a anunțat șeful CJPC Constanța, Horia Constantinescu. Unitățile vor putea relua activitatea doar după remedierea deficiențelor constatate.
Cele mai grave nereguli au fost semnalate la restaurantul Pizzico din Piața Ovidiu, unde inspectorii au găsit gândaci vii și morți în spațiul de preparare a alimentelor, produse expirate și suprafețe neigienizate. Unitatea a fost amendată cu 20.000 de lei.
La restaurantul vietnamez Pho Tuan, comisarii au descoperit o infestare masivă cu gândaci de bucătărie, produse din carne și sosuri expirate sau fără etichete de identificare. Localul funcționa, de asemenea, fără autorizațiile necesare de la Primărie și Direcția Sanitar-Veterinară (DSVSA), fiind sancționat cu 16.000 de lei.
La Buddha Bar, inspectorii au identificat aproximativ 55 de kilograme de produse pentru care nu puteau fi stabilite data preparării sau termenul de consum, alături de probleme de igienă și nereguli privind servirea băuturilor alcoolice. Amenda aplicată a fost de 25.000 de lei.
Cea mai mare amendă individuală, de 30.000 de lei, a fost aplicată la Green Pub, unde au fost descoperite insecte, vase deteriorate, sosuri depozitate necorespunzător și meniuri incomplete, fără informațiile obligatorii despre alergeni și valorile nutriționale.
Probleme serioase au fost găsite și la Manara Brasserie (sancțiune de 10.000 de lei), unde s-au identificat insecte, condimente expirate, alimente mucegăite și ustensile murdare. La Old Beijing, bucătăria era neigienizată, iar unele produse congelate nu aveau elemente de identificare.
Next Pub a fost sancționat pentru echipamente și spații murdare, în timp ce la Pirouette Bistro și Raclettini au fost descoperite probleme privind igiena, depozitarea alimentelor și întreținerea instalațiilor frigorifice. La Raclettini, inspectorii au retras din circuitul consumului uman produse alimentare neconforme, pentru care a fost întocmit un proces-verbal de distrugere.