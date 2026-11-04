Circulația trenurilor oprită între Eforie Nord și Sud după surparea terasamentului

Publicat 4 nov. 2026, 13:03 Sursă gandul

Circulația trenurilor a fost suspendată temporar între stațiile Eforie Nord și Eforie Sud, după ce terasamentul căii ferate s-a surpat în zona kilometrului 241+590, ca urmare a ploilor torențiale din ultimele zile.

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