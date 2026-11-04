Circulația trenurilor oprită între Eforie Nord și Sud după surparea terasamentului

Circulația trenurilor a fost suspendată temporar între stațiile Eforie Nord și Eforie Sud, după ce terasamentul căii ferate s-a surpat în zona kilometrului 241+590, ca urmare a ploilor torențiale din ultimele zile.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța (CJCU) s-a întrunit miercuri, 4 noiembrie 2026, în ședință extraordinară pentru a analiza impactul intemperiilor asupra infrastructurii locale. Pe baza evaluărilor efectuate de Grupul de Suport Tehnic și a informațiilor transmise de CFR SA – Regionala Constanța, autoritățile au adoptat o hotărâre care prevede măsuri urgente pentru eliminarea riscurilor și securizarea zonei afectate.
Conform deciziei CJCU, Regionala CFR Constanța este obligată să oprească circulația feroviară pe sectorul deteriorat până la îndepărtarea tuturor pericolelor pentru siguranța traficului. Compania va trebui, de asemenea, să realizeze o expertiză tehnică de specialitate în regim de urgență, cu scopul de a evalua degradările, a identifica cauzele instabilității terasamentului și a stabili soluțiile tehnice necesare.
După finalizarea expertizei, CFR va elabora documentația tehnică necesară și va iniția demersurile pentru obținerea autorizației de construire în regim de urgență. Aceste lucrări vizează refacerea definitivă a infrastructurii și suprastructurii căii ferate.
Reluarea circulației trenurilor pe acest tronson va fi posibilă doar după confirmarea îndeplinirii condițiilor tehnice necesare pentru desfășurarea traficului în siguranță, potrivit documentelor citate de Gândul.