Alertă RO-Alert în județul Tulcea! Posibilă incursiune de drone în apropierea graniței

Alertă aeriană în nordul județului Tulcea după detectarea unei ținte în Ucraina. Populația a primit RO-Alert, iar două avioane F-16 au decolat.
O nouă alertă aeriană a fost instituită miercuri dimineață, 4 noiembrie, în nordul județului Tulcea, după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) au identificat o țintă aeriană pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România. Locuitorii din zona vizată au primit un mesaj RO-Alert, iar două aeronave F-16 au decolat pentru monitorizarea situației.
Alertă RO-Alert în nordul județului Tulcea. Ce mesaj au primit locuitorii
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a anunțat că populația din nordul județului a fost avertizată prin sistemul RO-Alert, în jurul orei 10:55.
Mesajul transmis autorităților a avut rolul de a informa locuitorii cu privire la posibilitatea unei incursiuni de drone și de a le recomanda măsuri de protecție.
„Alarmă aeriană (posibila incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în avertizarea transmisă populației.
Două avioane F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea
Ministerul Apărării Naționale a confirmat că sistemele de supraveghere radar au detectat, în dimineața zilei de miercuri, o țintă aeriană la nord de localitatea Vîlcove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței românești.
În urma acestei situații, două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.
Totodată, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind dispuse măsurile necesare pentru avertizarea populației din nordul județului Tulcea.
Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 10:57, pentru informarea și protejarea locuitorilor din zona vizată.
MApN: Nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian al României
Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării Naționale, ținta aeriană detectată de radare se afla pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România.
Reprezentanții instituției au precizat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
Autoritățile au continuat monitorizarea situației, în contextul măsurilor de supraveghere și securitate adoptate pentru protejarea populației din zona de graniță.