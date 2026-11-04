Trenurile nu mai circulă între Eforie Nord și Eforie Sud! Calea ferată s-a surpat, iar reparațiile ar putea dura o lună

CFR a suspendat circulația trenurilor între Eforie Nord și Eforie Sud după surparea terasamentului. Reparațiile ar putea dura aproximativ 30 de zile.
Probleme importante pe calea ferată din județul Constanța! Circulația trenurilor între stațiile Eforie Nord și Eforie Sud a fost suspendată temporar, după ce terasamentul feroviar a fost afectat de acumularea unei cantități mari de apă. Incidentul s-a produs marți dimineață, 3 noiembrie 2026, iar lucrările necesare pentru refacerea infrastructurii ar putea dura aproximativ 30 de zile.
Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, măsura de oprire a traficului a fost luată din motive de siguranță. Până la remedierea problemei, călătorii care circulă pe ruta Constanța – Mangalia vor beneficia de transport alternativ între anumite stații.
De ce nu mai circulă trenurile între Eforie Nord și Eforie Sud
Circulația feroviară a fost închisă temporar începând cu ora 07:00, în data de 3 noiembrie, pe segmentul dintre Eforie Nord și Eforie Sud, la kilometrul feroviar 241+590.
În urma verificărilor efectuate în teren, echipele CFR au constatat că terasamentul căii ferate a fost puternic afectat de acumularea unei cantități mari de apă. Situația a impus oprirea traficului pentru prevenirea unor eventuale incidente și pentru evaluarea stării infrastructurii.
La momentul suspendării circulației, pe sectorul respectiv se afla trenul Regio 8381, operat de CFR Călători. Garnitura urma să fie retrasă în stația Eforie Nord.
Personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța a fost mobilizat pentru evaluarea situației și stabilirea măsurilor necesare intervenției.
Cât vor dura reparațiile la calea ferată din Eforie
Veștile nu sunt tocmai bune pentru călători. Potrivit informațiilor transmise de CFR SA, lucrările de refacere a terasamentului dintre Eforie Nord și Eforie Sud sunt estimate să dureze aproximativ 30 de zile.
Într-o primă etapă, au fost luate măsuri pentru stabilizarea provizorie a terasamentului și pentru evacuarea apei acumulate în zona afectată.
Ulterior, va fi realizată o expertiză tehnică pentru identificarea celor mai potrivite soluții de refacere a infrastructurii. În funcție de rezultatele acesteia, vor fi stabilite și contractate lucrările necesare.
Reprezentanții CFR precizează că termenul de aproximativ 30 de zile poate fi modificat în funcție de concluziile expertizei tehnice și de complexitatea intervenției.
Cum vor fi transportați călătorii între Constanța și Mangalia
Pentru a limita efectele suspendării traficului feroviar, CFR SA organizează transbordarea călătorilor între stațiile Constanța și Mangalia.
Astfel, pasagerii care folosesc trenurile pe această rută vor trebui să țină cont de modificările intervenite în desfășurarea transportului și de serviciile alternative puse la dispoziție de companie.
Călătorii sunt sfătuiți să verifice informațiile actualizate privind circulația trenurilor și eventualele modificări ale orarelor înainte de plecare.
Când va fi reluată circulația trenurilor pe ruta Eforie Nord – Eforie Sud
Reluarea traficului feroviar pe segmentul afectat va fi posibilă numai după finalizarea lucrărilor de reparație și verificarea condițiilor de siguranță a infrastructurii.
CFR SA a anunțat că va comunica informații suplimentare despre evoluția intervențiilor și termenul de redeschidere a circulației, pe măsură ce vor fi disponibile rezultatele expertizei tehnice.
Până atunci, circulația trenurilor între Eforie Nord și Eforie Sud rămâne suspendată temporar, iar transbordarea călătorilor între Constanța și Mangalia reprezintă soluția organizată pentru menținerea legăturii feroviare cu sudul litoralului.