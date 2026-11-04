Datoriile Damen Mangalia au crescut la 2,3 miliarde de lei în perioada falimentului

Publicat 4 nov. 2026, 10:07 Sursă news

Datoriile totale ale Damen Mangalia au ajuns la 2,3 miliarde de lei, conform raportului lichidatorului judiciar publicat pe 30 octombrie 2026. Vânzarea șantierului naval către Rheinmetall pentru 138 de milioane de euro acoperă doar o treime din aceste obligații.

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