Protest la Ministerul Finanțelor! Angajații INS cer salariile câștigate în instanță și acuză discriminări salariale
Protest la Ministerul Finanțelor!
Angajații INS protestează la Ministerul Finanțelor. Cer plata salariilor câștigate în instanță și eliminarea inechităților salariale.
Angajații Institutului Național de Statistică (INS) protestează miercuri, 4 noiembrie 2026, în fața Ministerului Finanțelor, nemulțumiți de neplata unor drepturi salariale obținute prin hotărâri judecătorești definitive. Sindicaliștii reclamă și diferențele de salarizare față de alte instituții publice, susținând că personalul INS este printre cel mai slab plătit din administrația publică.
Protestul a fost organizat de Sindicatul din Institutul Național de Statistică București (SINSB), care solicită autorităților să respecte deciziile instanțelor și să elimine inechitățile salariale.
Angajații INS cer plata salariilor restante câștigate în instanță
Una dintre principalele nemulțumiri ale angajaților vizează întârzierea plății drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.
Potrivit sindicaliștilor, statul a amânat achitarea unor restanțe aferente anilor 2025 și 2026, în contextul măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare.
Reprezentanții angajaților consideră că această situație reprezintă o încălcare a drepturilor recunoscute de instanțele de judecată și acuză autoritățile că nu respectă obligațiile stabilite prin decizii definitive.
Sindicatul atrage atenția că amânarea plăților afectează veniturile salariaților și amplifică nemulțumirile existente în cadrul instituției.
Discriminare salarială în administrația publică. Ce solicită sindicaliștii
O altă revendicare importantă privește diferențele de salarizare dintre angajații Institutului Național de Statistică și personalul altor instituții publice.
Sindicaliștii susțin că angajații INS se numără printre cei mai slab remunerați din administrație, deși activitatea lor este esențială pentru elaborarea statisticilor oficiale și fundamentarea deciziilor economice ale Guvernului.
În acest context, SINSB solicită alinierea grilei de salarizare a personalului INS la nivelul celei aplicabile angajaților Secretariatului General al Guvernului (SGG).
Reprezentanții sindicatului consideră că eliminarea acestor diferențe este necesară pentru asigurarea unui tratament echitabil și pentru menținerea personalului calificat în instituție.
Sindicaliștii avertizează că măsurile bugetare pot afecta activitatea INS
Angajații atrag atenția că politicile de reducere a cheltuielilor de personal, combinate cu amânarea plății drepturilor salariale, pot avea consecințe asupra stabilității instituționale.
Potrivit sindicaliștilor, nemulțumirile salariale și incertitudinea privind veniturile pot afecta capacitatea Institutului Național de Statistică de a-și desfășura activitatea în condiții optime.
Aceștia avertizează inclusiv asupra riscurilor pentru calitatea datelor statistice oficiale și pentru colaborarea României cu instituțiile europene de profil, în special Eurostat.
Ce revendicări au angajații INS
Sindicatul din Institutul Național de Statistică București solicită autorităților două măsuri principale:
Plata integrală a drepturilor salariale restante, inclusiv a tranșelor aferente anilor 2025 și 2026, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.
Eliminarea inechităților salariale prin alinierea grilei de salarizare a angajaților INS la cea aplicabilă personalului Secretariatului General al Guvernului.
Sindicaliștii cer soluționarea urgentă a acestor probleme și subliniază că respectarea hotărârilor judecătorești reprezintă o obligație a autorităților.
Protest în fața Ministerului Finanțelor, în 4 noiembrie
Acțiunea de protest are loc miercuri, 4 noiembrie 2026, în fața Ministerului Finanțelor, începând cu ora 10:00. Potrivit informațiilor anunțate, manifestația este programată până la ora 12:00.
Prin această acțiune, angajații INS vor să atragă atenția asupra problemelor salariale și asupra efectelor pe care politicile bugetare le-ar putea avea asupra funcționării instituției.
Sindicaliștii solicită Guvernului și instituțiilor responsabile să adopte măsuri concrete pentru plata drepturilor restante și eliminarea diferențelor salariale.
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