Trenurile nu mai circulă între Constanța și Mangalia din cauza surpării terasamentului

Publicat 3 nov. 2026, 11:36 Sursă newsweek

Traficul feroviar a fost oprit de la ora 07:00, marți, 3 noiembrie 2026, între stațiile Eforie Nord și Eforie Sud, după ce terasamentul căii ferate s-a surpat. CFR Călători asigură continuitatea transportului prin transbordare cu autobuze.

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