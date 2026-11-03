Trenurile nu mai circulă între Constanța și Mangalia din cauza surpării terasamentului

Traficul feroviar a fost oprit de la ora 07:00, marți, 3 noiembrie 2026, între stațiile Eforie Nord și Eforie Sud, după ce terasamentul căii ferate s-a surpat. CFR Călători asigură continuitatea transportului prin transbordare cu autobuze.
Compania Națională de Căi Ferate a anunțat închiderea temporară a circulației pe segmentul dintre Eforie Nord și Eforie Sud, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța. Decizia a fost luată din motive de siguranță, imediat după constatarea surpării terasamentului la kilometrul feroviar 241+590.
Potrivit comunicatului CFR, măsura permite evaluarea situației și stabilirea lucrărilor necesare pentru remedierea infrastructurii. Trenul Regio 8381, aflat pe sectorul respectiv la momentul închiderii, a fost retras în stația Eforie Nord.
Pentru a asigura continuitatea transportului de călători între Constanța și Mangalia, CFR SA organizează transbordarea pasagerilor cu autobuze. Personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța monitorizează în continuare starea infrastructurii afectate.
Reluarea circulației feroviare pe acest tronson va avea loc doar după finalizarea intervențiilor tehnice și verificarea condițiilor de siguranță.