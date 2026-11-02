Accident feroviar-rutier la Portul Constanța Sud: un bărbat a fost rănit grav

Publicat 2 nov. 2026, 10:52 Sursă jurnnaluldearges

Un accident feroviar-rutier s-a produs duminică, 1 noiembrie, în Portul Constanța Sud Agigea, unde un bărbat a fost rănit grav între un tren și un autotren.

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