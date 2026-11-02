Accident feroviar-rutier la Portul Constanța Sud: un bărbat a fost rănit grav

Un accident feroviar-rutier s-a produs duminică, 1 noiembrie, în Portul Constanța Sud Agigea, unde un bărbat a fost rănit grav între un tren și un autotren.
Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a anunțat că un bărbat de 57 de ani a suferit răni grave în urma unei coliziuni dintre un ansamblu rutier și un tren. Incidentul a avut loc duminică, 1 noiembrie, în zona Portului Constanța Sud Agigea.
Conform primelor cercetări, victima se afla pe tamponul ultimului vagon al trenului la momentul impactului. Vehiculele implicate au fost un ansamblu format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă, condus de un bărbat de 49 de ani, și un tren, la mașină condus de un bărbat de 60 de ani.
Autoritățile nu au furnizat până în prezent detalii suplimentare despre starea medicală a persoanei rănite. Polițiștii au verificat cu aparatul etilotest atât șoferul autotrenului, cât și mecanicul trenului, rezultatele testelor fiind negative pentru ambele persoane.
În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Investigațiile continuă pentru a stabili circumstanțele în care bărbatul de 57 de ani se afla pe ultimul vagon și pentru a identifica eventualele responsabilități în producerea accidentului.