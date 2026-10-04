Cazinoul din Constanța, finalist la DASA Award 2026. Recunoaștere europeană alături de muzee din Viena, Germania și Veneția
Cazinoul din Constanța, finalist la DASA Award 2026
Muzeul Cazinoului din Constanța a ajuns în finala DASA Award 2026, competiție europeană dedicată educației, accesibilității și inovației muzeale.
Cazinoul din Constanța a primit o importantă recunoaștere europeană, după ce proiectul muzeal dezvoltat în interiorul monumentului de pe malul Mării Negre a fost selectat printre finaliștii DASA Award 2026.
Muzeul Cazinoului s-a aflat în finala competiției organizate în cadrul European Museum Academy Awards, alături de alte patru proiecte muzeale din Austria, Germania, Italia și Polonia. Selecția pune Constanța pe harta proiectelor europene care pun accent pe educație, accesibilitate și o relație modernă între muzee și public.
Cazinoul din Constanța, în finala unei competiții europene
Pentru ediția din 2026 a DASA Award au fost selectate cinci proiecte muzeale. Printre acestea s-a numărat și Muzeul Cazinoului din Constanța, alături de:
ZOOM Children’s Museum din Viena, Austria;
Ocean Museum Germany din Stralsund, Germania;
The Home of the Human Safety Net din Veneția, Italia;
MuFo – The Walery Rzewuski Museum of History of Photography din Cracovia, Polonia.
Ceremonia European Museum Academy Awards 2026 a avut loc pe 26 septembrie, la MARQ – Museo Arqueológico Provincial de Alicante, în Spania.
Cine a câștigat DASA Award 2026
Deși Cazinoul din Constanța a ajuns în finală, premiul DASA Award 2026 a fost câștigat de MuFo – Muzeul de Istorie a Fotografiei Walery Rzewuski din Cracovia.
Proiectul polonez a fost apreciat pentru transformarea muzeului într-o instituție contemporană orientată către public, cu accent pe educație, accesibilitate, incluziune și dezvoltarea relației cu diferite categorii de vizitatori.
Prin urmare, prezența Cazinoului din Constanța în finală reprezintă o recunoaștere importantă la nivel european, chiar dacă proiectul românesc nu a câștigat trofeul.
Ce a impresionat la Muzeul Cazinoului din Constanța
DASA Award urmărește proiecte care dezvoltă modalități inovatoare prin care muzeele se apropie de public. Sunt analizate elemente precum educația, accesibilitatea, participarea vizitatorilor și implicarea comunității.
În cazul Cazinoului din Constanța, experiența muzeală nu se limitează la obiectele expuse. Clădirea monument istoric devine ea însăși o parte esențială a expoziției.
Conceptul curatorial, scenografia și elementele multimedia sunt integrate într-un parcurs dedicat istoriei și memoriei Cazinoului și orașului Constanța.
Expoziția ocupă aproximativ 1.100 de metri pătrați și a fost realizată prin colaborarea mai multor specialiști și instituții.
Cazinoul din Constanța a fost redeschis în 2025
Monumentul Art Nouveau de pe faleza Constanței a fost redeschis publicului în 2025, după amplul proces de restaurare.
Odată cu restaurarea clădirii, Cazinoul a primit și o nouă funcție culturală, iar spațiile sale au fost transformate într-un centru expozițional dedicat istoriei monumentului și orașului.
Proiectul muzeal urmărește să transforme vizita într-o experiență în care arhitectura, istoria, tehnologia și activitățile educaționale se completează reciproc.
Ateliere pentru copii și experiențe educaționale
Unul dintre elementele importante ale noului concept este componenta educațională.
În cadrul Cazinoului sunt organizate ateliere dedicate unor domenii precum arheologia, arhitectura și cultura. Copiii pot descoperi istoria clădirii prin activități interactive și pot învăța inclusiv elemente de arhitectură.
Astfel, monumentul nu este prezentat doar ca obiect de patrimoniu, ci și ca un spațiu destinat educației și interacțiunii cu publicul.
O nouă recunoaștere pentru Cazinoul din Constanța
Finala DASA Award 2026 vine după o perioadă în care proiectul Cazinoului din Constanța a atras atenția și prin alte distincții.
În același an, proiectul centrului expozițional al Cazinoului a primit și iF Design Award 2026, o recunoaștere internațională în domeniul designului.
Selecția în finala European Museum Academy Awards consolidează astfel poziția Cazinoului din Constanța ca unul dintre proiectele românești de patrimoniu care încearcă să combine restaurarea unui monument istoric cu o experiență muzeală adaptată publicului contemporan.
Cazinoul din Constanța, între patrimoniu și tehnologie
Prin noul concept expozițional, Cazinoul încearcă să depășească modelul tradițional de muzeu. Istoria clădirii este prezentată printr-o combinație de arhitectură, scenografie, tehnologie și elemente multimedia.
Selecția în finala DASA Award 2026 arată că această abordare a atras atenția specialiștilor europeni din domeniul muzeologiei.
Pentru Constanța, recunoașterea reprezintă o confirmare a potențialului pe care îl are Cazinoul după restaurare: nu doar un monument emblematic al litoralului românesc, ci și un spațiu cultural și educațional conectat la tendințele europene din domeniul muzeelor.
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