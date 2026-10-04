Bărbat de 33 de ani, reținut după ce ar fi bătut un localnic din Cogealac până la pierderea cunoștinței

Un bărbat de 33 de ani din Cogealac a fost reținut după ce ar fi bătut un localnic de 39 de ani până la pierderea cunoștinței.
Un bărbat de 33 de ani din Cogealac a fost reținut de polițiști după ce ar fi agresat violent un localnic de 39 de ani. Victima a ajuns la spital în stare de inconștiență. Potrivit anchetatorilor, agresorul se afla în stare de recidivă, având o condamnare anterioară pentru tentativă de omor.
Incidentul violent a avut loc în seara zilei de 1 octombrie 2026, pe o stradă din localitatea Cogealac, județul Constanța. Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Cogealac au fost sesizați, printr-un apel la 112, cu privire la un conflict între două persoane.
La sosirea echipajelor de intervenție, oamenii legii au identificat doi bărbați, de 33 și 39 de ani. Cel de-al doilea se afla în stare de inconștiență.
Conflict spontan, pe fondul consumului de alcool
Potrivit primelor cercetări, între cei doi bărbați ar fi izbucnit un conflict spontan, pe fondul consumului de băuturi alcoolice. Disputa ar fi degenerat, iar bărbatul de 33 de ani este acuzat că l-ar fi lovit pe celălalt localnic până când acesta și-a pierdut cunoștința.
Victima, în vârstă de 39 de ani, a fost preluată de echipajul medical și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
Agresorul din Cogealac, cercetat în stare de recidivă
În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că bărbatul de 33 de ani are antecedente penale și se află în stare de recidivă.
Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Constanța, acesta a fost condamnat anterior pentru tentativă la infracțiunea de omor.
Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Cogealac, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.
Bărbatul a fost reținut
În urma probelor administrate în dosarul penal deschis pentru lovire sau alte violențe, polițiștii au dispus reținerea bărbatului de 33 de ani.
Ancheta continuă pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și a răspunderii penale a celui cercetat.
Important: până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție.