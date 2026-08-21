Alertă COD PORTOCALIU de caniculă! Sfaturile autorităților

Hidratați-vă constant! Consumați suficientă apă și evitați, pe cât posibil, consumul de alcool și băuturi care pot favoriza deshidratarea.
Cea mai mare parte a țării se află sub incidența unui Cod portocaliu de caniculă, valabil în intervalul 21 august, ora 10:00 – 22 august, ora 10:00, perioadă în care temperaturile maxime pot ajunge la 35–40°C.
În aceste condiții, pentru prevenirea incidentelor și protejarea sănătății, autoritățile recomandă populației să respecte următoarele măsuri:
Hidratați-vă constant! Consumați suficientă apă și evitați, pe cât posibil, consumul de alcool și băuturi care pot favoriza deshidratarea.
Evitați expunerea la soare! Limitați deplasările și activitățile fizice în perioadele cu temperaturi maxime. Dacă este necesar să ieșiți, purtați haine lejere, deschise la culoare și acoperiți-vă capul.
* Nu lăsați copiii sau animalele în autoturisme, nici măcar pentru perioade scurte. Temperatura din interiorul unei mașini poate crește rapid la valori extrem de periculoase, inclusiv atunci când autoturismul este parcat la umbră.
* Atenție la scăldat! Alegeți doar zone special amenajate și supravegheate și evitați intrarea în ape a căror adâncime sau ai căror curenți nu îi cunoașteți. Copiii trebuie supravegheați permanent în apropierea apei.
* Preveniți incendiile! Temperaturile ridicate și vegetația uscată favorizează izbucnirea și propagarea rapidă a incendiilor. Nu utilizați focul deschis în apropierea vegetației uscate și nu aruncați țigări nestinse.
* Acordați o atenție deosebită persoanelor vulnerabile, în special copiilor, vârstnicilor și persoanelor care locuiesc singure. Verificați periodic dacă acestea au suficientă apă și dacă beneficiază de un spațiu cât mai răcoros.
În situația în care observați o persoană aflată în dificultate sau sunteți martorii producerii unei situații de urgență, apelați numărul unic pentru apeluri de urgență 112.