Microbuz răsturnat la Săcele, în județul Constanța. Opt persoane se aflau în vehicul

Publicat 3 oct. 2026, 11:59 Sursă realitatea.net

Un microbuz cu opt persoane s-a răsturnat în zona localității Săcele, județul Constanța. Șase persoane au fost transportate la spital după evaluarea medicală.

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