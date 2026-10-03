Microbuz răsturnat la Săcele, în județul Constanța. Opt persoane se aflau în vehicul

Un microbuz cu opt persoane s-a răsturnat în zona localității Săcele, județul Constanța. Șase persoane au fost transportate la spital după evaluarea medicală.
Un accident rutier s-a produs marți seară, 22 septembrie 2026, în zona localității Săcele, județul Constanța. Un microbuz în care se aflau opt persoane a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat, iar mai multe echipaje de intervenție au fost mobilizate la fața locului.
Primele informații despre accident indicau producerea evenimentului pe DN 22, la intrarea în Săcele. Ulterior, Poliția a precizat că sesizarea a vizat un accident produs pe DC 82, în zona localității Săcele.
Opt persoane se aflau în microbuz
Accidentul a fost raportat în jurul orei 18:00, când polițiștii din cadrul Poliției Orașului Năvodari – Compartimentul Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea evenimentului rutier.
Din primele cercetări, un bărbat în vârstă de 61 de ani conducea microbuzul pe DC 82. La un moment dat, acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, iar vehiculul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. Cauzele exacte ale producerii accidentului urmau să fie stabilite în urma cercetărilor.
În microbuz se aflau în total opt persoane. Acestea au reușit să iasă singure din vehicul înainte de sosirea echipajelor de intervenție.
Șase persoane au fost transportate la spital
La locul accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje medicale și de intervenție pentru evaluarea persoanelor implicate.
Potrivit informațiilor furnizate ulterior, cele opt persoane au fost evaluate medical, iar șase dintre acestea au fost transportate la spital pentru îngrijiri.
În faza inițială a intervenției, autoritățile anunțaseră posibilitatea existenței a până la opt victime, motiv pentru care au fost trimise importante resurse medicale și de salvare.
Intervenție de amploare la Săcele
Pentru gestionarea accidentului, ISU Constanța a mobilizat o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și o autospecială pentru transport personal și victime multiple (ATPVM).
La fața locului au ajuns și patru ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, pentru evaluarea și acordarea primului ajutor persoanelor implicate.
Polițiștii continuă cercetările
Polițiștii au început verificările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.
Din datele comunicate până la acest moment, șoferul microbuzului ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, după care vehiculul a ieșit în afara carosabilului și s-a răsturnat. Cercetările urmează să stabilească toate circumstanțele producerii evenimentului rutier.
Accidentul de la Săcele a mobilizat numeroase echipaje de salvare, având în vedere numărul persoanelor aflate în microbuz și posibilitatea inițială ca toate cele opt persoane să fi fost rănite.