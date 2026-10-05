Promenadă și clădiri mai joase în zona dintre strada Traian și Șoseaua Portului din Constanța

PUZ-ul Poarta 3–Poarta 4 a ajuns în etapa a treia din patru și propune dezvoltare controlată, spații verzi și extinderea circulației pietonale.
Planul Urbanistic Zonal Poarta 3–Poarta 4, lansat în consultare publică de Primăria Constanța în urmă cu peste doi ani, a ajuns la etapa a treia din cele patru prevăzute. Documentația preliminară a fost predată, însă proiectul mai trebuie validat de Comisia de Urbanism și aprobat ulterior de Consiliul Local.
PUZ-ul vizează terenurile dintre strada Traian și Șoseaua Portului și urmărește restructurarea unei zone aflate în apropierea portului industrial.
Promenadă pentru stabilizarea taluzului
Pentru anumite parcele, documentația propune o înălțime maximă de P+3 și obligația ca cel puțin 30% din suprafață să fie amenajată cu spații plantate. În alte subzone, regimul maxim prevăzut este P+2.
Planul propune și modificarea circulației, extinderea trotuarelor și realizarea unei promenade de-a lungul străzii Traian. Aceasta ar avea inclusiv un rol structural în stabilizarea taluzului, dimensiunile finale urmând să fie stabilite prin expertiză tehnică.