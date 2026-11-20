TikTok lansează un nou instrument împotriva dezinformării
Tik tok
TikTok introduce un instrument care verifică imaginile și videoclipurile generate cu AI. Noua funcție ajută și la identificarea deepfake-urilor.
TikTok introduce noi instrumente pentru identificarea conținutului generat cu inteligență artificială și combaterea dezinformării online. Platforma lansează o funcție prin care oricine poate verifica dacă o imagine sau un înregistrare video a fost creată ori modificată cu ajutorul AI, chiar și fără să aibă un cont pe rețeaua socială. În paralel, compania pregătește extinderea unui sistem care le permite creatorilor și persoanelor publice să descopere videoclipurile deepfake în care le este folosită imaginea fără consimțământ.
Noile funcționalități fac parte din strategia TikTok de creștere a transparenței în mediul online, într-un moment în care conținutul generat artificial devine tot mai greu de diferențiat de imaginile și înregistrările reale.
Anunțul a fost făcut pe 20 noiembrie 2026, iar compania susține că noile tehnologii vor oferi utilizatorilor mai mult control asupra informațiilor pe care le întâlnesc pe internet.
TikTok introduce un instrument prin care poate fi verificat conținutul creat cu AI
Una dintre principalele noutăți este lansarea unui instrument de verificare a conținutului generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale.
Utilizatorii vor putea încărca o fotografie sau un videoclip pentru a verifica dacă materialul a fost realizat cu instrumentele de creare AI puse la dispoziție de TikTok. Funcția este disponibilă și persoanelor care nu au cont pe platformă.
Verificarea se bazează pe tehnologia Content Credentials, care oferă informații despre proveniența și istoricul unui material digital, dar și pe VeraDura, un filigran digital invizibil dezvoltat de TikTok.
Potrivit companiei, această tehnologie este concepută pentru a rezista mai bine încercărilor de eliminare sau modificare a informațiilor care indică originea unui conținut.
Sistemul este important mai ales în cazul materialelor care sunt descărcate, redistribuite și editate pe mai multe platforme. În astfel de situații, metadatele originale pot dispărea, ceea ce face mai dificilă identificarea provenienței imaginilor și videoclipurilor.
Noul instrument este disponibil prin intermediul Centrului de transparență TikTok.
O nouă funcție va identifica videoclipurile deepfake în care sunt folosite imagini ale persoanelor publice
TikTok anunță și extinderea la nivel global a funcției Likeness Detection, un instrument destinat creatorilor eligibili și persoanelor publice.
Această tehnologie are rolul de a identifica materiale generate cu inteligență artificială în care ar putea fi utilizată imaginea unei persoane fără acordul acesteia.
Funcția va fi disponibilă pe bază de înscriere voluntară. Utilizatorii eligibili trebuie să își verifice identitatea prin intermediul unui partener terț de încredere.
Ulterior, aceștia vor primi notificări atunci când sistemul identifică videoclipuri sau conturi de pe TikTok care ar putea utiliza imaginea lor. Materialele respective vor putea fi analizate, iar conținutul considerat necorespunzător va putea fi raportat direct echipelor de siguranță ale platformei.
Instrumentul este destinat inclusiv persoanelor publice, politicienilor și conturilor oficiale ale instituțiilor guvernamentale.
TikTok precizează că funcția este concepută pentru a limita colectarea datelor personale și pentru a proteja confidențialitatea utilizatorilor. Compania susține că nu păstrează documentele de identitate folosite în procesul de verificare.
TikTok susține că a identificat și etichetat peste 5 miliarde de videoclipuri generate cu AI
Platforma afirmă că a investit în ultimii ani în tehnologii care permit identificarea și etichetarea materialelor realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.
Până în prezent, TikTok a etichetat peste 5 miliarde de videoclipuri drept conținut generat cu AI, folosind instrumente de identificare automată, etichete aplicate de creatori și tehnologii de filigranare invizibilă.
Compania continuă și dezvoltarea funcțiilor educaționale prin care utilizatorii pot învăța să recunoască materialele artificiale și să înțeleagă modul în care funcționează inteligența artificială.
Hub-ul educațional dedicat alfabetizării în domeniul AI, lansat în aplicație în luna iulie, a ajutat deja peste 4 milioane de persoane să își dezvolte abilitățile necesare pentru identificarea conținutului generat artificial.
De asemenea, TikTok le oferă utilizatorilor posibilitatea de a controla cantitatea de materiale generate cu AI pe care o văd în secțiunea „Pentru tine”, prin intermediul funcției Manage Topics.
De ce încearcă TikTok să limiteze dezinformarea generată de inteligența artificială
Dezvoltarea rapidă a instrumentelor de inteligență artificială a făcut posibilă realizarea unor imagini, videoclipuri și înregistrări audio extrem de realiste. Unele dintre acestea pot reproduce chipul și vocea unor persoane reale, fără ca acestea să își fi dat acordul.
Astfel de materiale pot fi folosite pentru manipularea opiniei publice, răspândirea informațiilor false sau compromiterea imaginii unor persoane.
Problema devine și mai importantă în perioadele electorale, când videoclipurile false și mesajele fabricate pot influența percepția alegătorilor asupra candidaților și evenimentelor politice.
Prin noile instrumente, TikTok urmărește să ofere utilizatorilor posibilitatea de a verifica mai ușor originea materialelor și să le permită persoanelor vizate de deepfake-uri să intervină mai rapid.
Compania susține că va continua să dezvolte tehnologii și mecanisme de protecție pentru a face diferența între conținutul autentic și cel generat artificial.
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