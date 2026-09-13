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Ajutor de 500 de lei pentru elevi și preșcolari: Cine poate beneficia de sprijinul de stat

Foto: Arhiva

Foto: Arhiva

Scris deIonut Dumitrescu
Publicat13 sept. 2026, 11:13
Sursăcopii

Tichetele sociale din fonduri europene vor acoperi cheltuielile pentru rechizite și îmbrăcăminte la început de an școlar.

Începutul noului an școlar vine cu vești bune pentru familiile cu posibilități materiale reduse.

Statul oferă și în acest an un sprijin financiar în valoare de 500 de lei pentru preșcolari și elevi, bani destinați exclusiv achiziționării de rechizite școlare și îmbrăcăminte necesară pentru a merge la cursuri.

Acest ajutor este acordat sub forma unor tichete sociale, încărcate pe carduri speciale, care nu permit deloc retragerea de numerar.

Condiții de acordare și utilizarea banilor

Pentru a fi eligibili, elevii trebuie să provină din familii în care venitul lunar pe fiecare membru nu depășește suma de 2.165 de lei. Părinții care îndeplinesc aceste criterii de venit trebuie să depună cererile la secretariatele unităților de învățământ până la data de 1 octombrie. Banii pot fi cheltuiți doar pe articole esențiale pentru școală: ghiozdane, penare, caiete, creioane sau haine specifice.

În cazul preșcolarilor înscriși la grădiniță, regulile pot prezenta mici variații, motiv pentru care autoritățile recomandă părinților să solicite informații suplimentare direct la conducerea unității respective.

Fondurile pentru acest program provin de la Uniunea Europeană. În anul precedent, aproximativ 700.000 de copii din România au beneficiat de aceste tichete educaționale, un sprijin vital în contextul scumpirilor actuale.

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