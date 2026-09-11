Trump leagă atacurile de la 11 Septembrie de războiul din Iran: „Nu avem altă opțiune”

Președintele Donald Trump și secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, au folosit ceremonia organizată la Pentagon pentru marcarea a 25 de ani de la atacurile teroriste din 11 Septembrie pentru a apăra războiul împotriva Iranului.
Trump a legat conflictul actual de lupta împotriva terorismului începută după atacurile din 2001 și a promis că Statele Unite vor continua ofensiva până la obținerea victoriei.
Trump: „Nu avem altă opțiune”
La ceremonia de la Pentagon, Trump a omagiat victimele atacurilor și militarii americani implicați în războaiele purtate în ultimele decenii. Discursul său a trecut însă de la comemorarea celor aproape 3.000 de oameni uciși în 2001 la justificarea războiului cu Iranul.
„Salutăm militarii care lucrează chiar acum pentru a ne asigura că principalul sponsor al terorismului din lume, Republica Islamică Iran, nu va avea niciodată o armă nucleară”, a declarat Trump.
Președintele american a făcut apoi legătura directă între jurământul rostit după atacurile din 2001 și conflictul actual.
„Astăzi reînnoim jurământul sacru pe care l-am făcut în numele lor acum un sfert de secol. Nu vom uita niciodată. De aceea luptăm astăzi. Nu avem altă opțiune. Poate exista doar victoria. Luptăm din greu. Luptăm pentru a câștiga”, a spus Trump.
Hegseth: „Lupta împotriva răului continuă”
Și Pete Hegseth a folosit ceremonia pentru a susține ofensiva împotriva Iranului. Secretarul Apărării a afirmat că presiunea economică asupra Teheranului crește și că Statele Unite urmăresc să împiedice Iranul să obțină arme nucleare.
Hegseth a prezentat războiul drept o continuare a confruntării americane cu amenințările teroriste și cu regimurile ostile Washingtonului.
„Lupta împotriva răului a continuat și continuă acum”, a afirmat el, susținând că Statele Unite trebuie să rămână permanent vigilente.
Trump a ales Pentagonul, nu ceremonia de la New York
Trump a participat la ceremonia de la Pentagon, unde au fost comemorate cele 184 de persoane ucise în atacul asupra clădirii. În același timp, vicepreședintele JD Vance a reprezentat administrația la ceremonia de la Ground Zero, în New York, alături de foști președinți americani și familiile victimelor.
Discursurile de la Pentagon au atras atenția prin legătura făcută între memoria victimelor din 2001 și războiul actual cu Iranul, un conflict care durează de peste șase luni și care continuă să provoace controverse în Statele Unite.