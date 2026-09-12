Cele mai cunoscute atacuri teroriste din România. Clipele care au ținut o țară întreagă cu sufletul la gură

Omar Hayssam, cel mai mediatizat terorist din istoria recentă a României, a fost eliberat din închisoare cu 9 ani mai devreme, iar acum se află internat la spital, sub paza polițiștilor de la Imigrări. Dar nu este un caz izolat. De-a lungul anilor, în România, au existat mai multe cazuri cutremurătoare în care teroriști periculoși au pus la cale operațiuni halucinante.
După ce a fost condamnat la peste 24 de ani de închisoare în urma contopirii pedepselor din dosare, teroristul Omar Hayssam a ieșit din pușcărie. Acesta a fost eliberat condiţionat, cu nouă ani mai devreme, de magistraţii Tribunalului Ilfov, decizia instanţei fiind definitivă.
Unul dintre dosarele în care este acuzat vizează răpirea celor 3 jurnaliști români în Irak. Totul s-a întâmplat în 2005, iar întregul popor a asistat înmărmurit. Omar Hayssam a susținut atunci că teroriștii l-au contactat și cereau 4 milioane de dolari răscumpărare. În realitate, s-a aflat că Hayssam orchestrase totul, împreună cu ghidul ziariștilor și un apropiat al lui Saddam Hussein.
După ce jurnaliștii au fost aduși acasă, Hayssam a fost arestat. A fost lăsat liber ulterior pe caz de boală și a fugit în Siria, ascuns într-un container cu oi. A fost adus din nou în România abia după 7 ani, în 2013, și a fost condamnat doi ani mai târziu.
Acum a fost lăsat liber tot pe caz de boală. Totuși, fiindcă și-a pierdut cetățenia română, va fi închis la Imigrări sub pază până la extrădarea în Siria.
Un alt caz halucinant a avut loc recent. Este vorba despre rapperul suedez, acuzat de atentate la comandă, care încerca să se ascundă în România.
Haval Khalil locuia de 3 ani în țara noastră, deși era urmărit internațional. El este acuzat că racola copii și îi antrena să devină asasini, având legături cu gruparea suedeză Foxtrot, care se ocupă de asasinate la comandă. Tânărul a fost predat autorităților suedeze.
O tentativă de atentat cu bombă a avut loc în 2015 la Târgu Secuiesc. Szocs Zoltan şi Beke Istvan, doi membri ai unei mișcări extremiste maghiare, au planificat totul și intenționau să detoneze bomba în timpul manifestație organizate de 1 decembrie.