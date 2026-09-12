Alertă de rabie în România: Măsuri stricte și amenzi aspre pentru deținătorii de animale

DSVSA Constanța avertizează populația cu privire la simptomele bolii și reamintește obligațiile legale privind vaccinarea.
Pe fondul înmulțirii cazurilor de rabie înregistrate pe teritoriul României, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Constanța trage un semnal de alarmă și îndeamnă proprietarii de animale, crescătorii și vânătorii să acorde o atenție sporită comportamentului animalelor. Printre simptomele care pot indica infectarea cu acest virus se numără agresivitatea apărută brusc, dezorientarea, sensibilitatea crescută la zgomot și lumină, dificultățile la înghițire, incoordonarea musculară, precum și stările de paralizie.
Riscurile nerespectării legislației
Specialiștii avertizează că un comportament nefiresc al animalelor sălbatice, cum ar fi apropierea de așezările umane sau apariția acestora pe timpul zilei, reprezintă un motiv serios de suspiciune. Dacă populația observă un animal ce prezintă semne de boală, contactul direct trebuie evitat cu desăvârșire. În astfel de situații, cetățenii sunt rugați să contacteze de urgență medicul veterinar local sau reprezentanții DSVSA.
De asemenea, instituția reiterează faptul că toți proprietarii de câini și pisici au obligația legală de a-și microcipa și vaccina antirabic animalele de companie. Refuzul sau ignorarea acestei proceduri medicale atrage după sine sancțiuni drastice, amenzile contravenționale fiind cuprinse între 3.000 și 12.000 de lei.