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12 percheziții în județul Constanța. Traficanți de droguri săltați de polițiști
12 percheziții în județul Constanța. Traficanți de droguri săltați de polițiști
Au vândut droguri, inclusiv în cluburile din stațiunea Mamaia, în schimbul unor sume cuprinse între 400 și 6.000 de lei.
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