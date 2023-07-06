Live TikTok
Social· 1 min citire

12 percheziții în județul Constanța. Traficanți de droguri săltați de polițiști

12 percheziții în județul Constanța. Traficanți de droguri săltați de polițiști

12 percheziții în județul Constanța. Traficanți de droguri săltați de polițiști

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 6 iul. 2023, 14:58

Au vândut droguri, inclusiv în cluburile din stațiunea Mamaia, în schimbul unor sume cuprinse între 400 și 6.000 de lei.

La data de 5 iulie a.c.,  Polițiști Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, au efectuat 12 percheziții domiciliare, în județul Constanța, la persoane bănuite de comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Din cercetări a reieșit că persoanele bănuite ar fi vândut droguri, inclusiv în cluburile din stațiunea Mamaia, în schimbul unor sume cuprinse între 400 și 6.000 de lei.

În urma efectuării perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate cantități de cocaină și cannabis, aproximativ 7.000 de lei și 100 de euro, un cântar electronic de precizie, 4 telefoane mobile și alte bunuri cu valoare probatorie.

Procurorul a dispus reținerea, pentru 24 de ore, față de 2 bănuiți, de 23 și respectiv 24 de ani. Aceștia au fost conduși și încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, 6 iulie, să fie formulată, la instanța de judecată, propunere de arestare preventivă, pentru 30 de zile.

"Acțiunea se circumscrie activităților premergătoare desfășurate pentru siguranța unui festival de muzică organizat în această perioadă," transmite IPJ Constanța.

Sursa: Realitatea de Constanta

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cubtraficanti droguriConstanțarealitateafestivalneverseaarestațiperchezitii

Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe