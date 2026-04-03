Ilie Bolojan intervine în scandalul Pfizer: ”Vreau să aflu vinovații. Vom negocia cu compania zilele următoare”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi, după ce România a pierdut în primă instanță procesul intentat de Pfizer, că autoritățile vor încerca în zilele următoare să contacteze reprezentanții companiei farmaceutice pentru a începe negocieri, ”să blocăm plata dobânzilor”. De asemenea, șeful Executivului a precizat că dorește să identifice persoanele responsabile pentru modul în care au fost realizate achizițiile de vaccinuri.

„Din păcate, am primit vestea sentinței în primă instanță, din păcate, executorie, a Tribunalului din Belgia, prin care trebuie să plătim companiei Pfizer pentru dozele de vaccin pe care le-am contractat în anii de pandemie, o sumă importantă, care este de aproape 3,5 miliarde, la care se adaugă penalități zilnice.

Ceea ce trebuie să facem cât mai repede posibil în zilele următoare este să luăm legătura cu firma Pfizer, să începem o negociere, să blocăm plata dobânzilor și să vedem care este modalitatea prin care putem găsi o formulă ca această plată să se facă într-o manieră eșalonată.

De asemenea, ne consultăm cu echipa de avocați, pentru că în această situație este și Polonia, într-o situație identică cu noi. În aceeași zi am avut două procese conexate, România și Polonia, și și Polonia a pierdut. Deci ne consultăm cu privire la ceea ce este de făcut în perioada următoare.

Așa se întâmplă când, fiind în guvernare, se iau uneori decizii greșite, decizii negândite, care se întorc împotriva noastră într-un timp mai lung sau mai scurt. Asta s-a întâmplat, din păcate, și în legătură cu această situație.

Am rugat Ministerul de Finanțe, care a lucrat împreună cu avocații în apărarea României în acest dosar, și Ministerul Sănătății să facă o situație, pentru că mi se pare de bun-simț ca opinia publică să aibă o cronologie cât mai exactă a ceea ce s-a întâmplat”, a declarat Ilie Bolojan.