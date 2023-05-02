Situațiile halucinante se țin lanț în cazul Euroins. Fondul de Garantare a Asiguraților funcționează ca un lichidator!

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Situațiile halucinante se țin lanț în cazul Euroins. Fondul de Garantare a Asiguraților a convocat Adunarea Generală a Acționarilor Euroins pentru data de 30 mai, iar printre motivele invocate este și un proces care nu are o sentință finală! Este o nouă nesocotire a legii, care confirmă graba cu care Euroins trebuie scoasă de pe piața asigurărilor RCA, scrie realitatea.net . Iar toate acestea se fac pe banii tuturor românilor!