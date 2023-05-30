Cu protestele în stradă, deputații dau startul angajărilor în Parlament. Noi angajați, așteptați în comisiile de lucru

Deputații au urgentat procedurile de angajare în Comisiile de lucru din Parlament. Motivul? Deficitul de personal la nivelul Serviciilor Camerei Deputaților.
Deputații au urgentat procedurile de angajare în Comisiile de lucru din Parlament. Motivul? Deficitul de personal la nivelul Serviciilor Camerei Deputaților.
procesul de angajare în comisiile parlamentare. Motivul invocat a fost o lipsă de personal la nivelul Serviciilor Camerei Deputaților, cauzată de pensionarea angajaților din cadrul Camerei și a structurilor tehnico-administrative.
Având în vedere că există anumite disfuncționalități majore în desfășurarea activităților Comisiilor din cadrul Camerei Deputaților, parlamentarii României au propus urgentarea procedurii de angajare prin intermediul unei derogări. Această propunere ignoră existența unei ordonanțe de urgență care restricționează angajările în sistemul public.
În loc de perioada standard de 10 săptămâni pentru desfășurarea întregului proces de angajare, aceștia au redus-o la 6 săptămâni. Perioada de înscriere va fi de 10 zile lucrătoare pentru depunerea de dosare și înregistrare, urmate de maxim 3 zile pentru selecționarea dosarelor și afișarea listei candidaților admiși la etapa următoare. Proba scrisă va avea loc într-o singură zi lucrătoare.
Pentru notarea probelor scrise și afișarea notelor finale, se va acorda o perioadă de 3 zile lucrătoare, iar pentru etapele ulterioare, precum contestațiile, rezolvarea acestora și afișarea rezultatelor finale, se va aloca o zi lucrătoare.
Ministerul Finanțelor a emis o ordonanță de urgență cu scopul de a controla deficitul bugetar. Această măsură va rămâne în vigoare până la finalizarea reformelor asociate noii legi a salarizării în sectorul bugetar.
Aceasta nu este prima dată când parlamentarii noștri ignoră recomandările făcute de specialiștii din Ministerul Finanțelor și introduc o serie de excepții față de regulile stabilite.