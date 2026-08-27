Advertising
Actualitate· 2 min citire
Alertă la granița României: țintă aeriană la doar 3 km! A fost emis RO-Alert
Ro-Alert/ Arhivă foto
Publicat27 aug. 2026, 08:20
Actualizat27 aug. 2026, 08:40
SursăRealitatea.Net
O țintă aeriană a fost detectată joi dimineață de sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale la aproximativ 3 kilometri nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Autoritățile au activat măsurile de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, iar IGSU a emis un mesaj RO-Alert. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:50Loto 6/49, 27 august 2026: Report de peste 4,84 milioane de lei la Joker, categoria I
- 20:17Stația de epurare din Slobozia, în stare gravă. Diana Buzoianu cere investiții urgente
- 19:50Tânăr înjunghiat într-un parc din Galați. Un adolescent de 15 ani a fost reținut
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News