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Accident grav în Constanța. Patru persoane au fost rănite, iar o mașină s-a răsturnat și a luat foc

Un accident grav a avut loc în Constanța

Un accident grav a avut loc în Constanța

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 20 aug. 2026, 12:25

Patru persoane au fost rănite joi într-un accident produs în localitatea Pecineaga, județul Constanța. Două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar unul dintre ele s-a răsturnat și a fost cuprins în totalitate de flăcări. Pentru intervenția medicală a fost solicitat și un elicopter SMURD.

Mașina răsturnată a ars în întregime

Pompierii ajunși la locul accidentului au localizat incendiul și au intervenit pentru stingerea flăcărilor care cuprinseseră autoturismul răsturnat. În același timp, echipajele de prim ajutor au acordat îngrijiri celor patru persoane rănite. Incendiul a fost stins înainte ca focul să se extindă în zona din apropiere.

Elicopterul SMURD a ajuns la Pecineaga pentru a sprijini intervenția și transportul medical. Cele patru victime erau conștiente în momentul în care au fost evaluate de echipajele de salvare și urmează să fie transportate la spital. Deocamdată, nu au fost prezentate informații despre gravitatea rănilor sau despre împrejurările în care s-a produs accidentul.

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