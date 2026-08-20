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Accident grav în Constanța. Patru persoane au fost rănite, iar o mașină s-a răsturnat și a luat foc
Un accident grav a avut loc în Constanța
Patru persoane au fost rănite joi într-un accident produs în localitatea Pecineaga, județul Constanța. Două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar unul dintre ele s-a răsturnat și a fost cuprins în totalitate de flăcări. Pentru intervenția medicală a fost solicitat și un elicopter SMURD.
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