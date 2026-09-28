Live TikTok
Social· 1 min citire

Zeci de amenzi într-o singură zi în Gara Constanța

Foto: Arhivă

Foto: Arhivă

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Constanta ca sursă preferată
Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 28 sept. 2026, 11:56

Acțiune de amploare a polițiștilor pentru siguranța călătorilor

Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi Constanța au desfășurat o razie de amploare chiar pe parcursul zilei de 26 septembrie, având drept scop principal prevenirea și combaterea infracțiunilor de furt.

De asemenea, acțiunea a vizat menținerea unui climat optim de ordine și liniște publică atât pe peroane, cât și în garniturile de tren.

Sancțiuni de peste 13.000 de lei pentru abateri

Pe durata verificărilor riguroase, polițiștii au patrulat în nu mai puțin de 20 de trenuri de călători și au legitimat 80 de persoane aflate în stația CF Constanța și în vagoane.

Eforturile lor s-au concretizat prin aplicarea a 42 de sancțiuni contravenționale celor care au încălcat prevederile legale.

Potrivit comunicatului oficial emis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța, valoarea totală a amenzilor aplicate în cadrul acestei razii depășește suma de 13.000 de lei. Autoritățile promit să continue astfel de acțiuni și în perioada următoare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

amenzi gara constanta

Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe