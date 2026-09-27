Live TikTok
Social· 1 min citire

Doi minori au dispărut dintr-un centru de plasament din Constanța | FOTO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Constanta ca sursă preferată
Scris deIonut Dumitrescu
Publicat27 sept. 2026, 15:45
Actualizat27 sept. 2026, 17:23

Polițiștii au fost sesizați după miezul nopții și au început căutările, solicitând sprijinul populației pentru găsirea copiilor.

Polițiștii din municipiul Constanța au început căutările după dispariția a doi minori dintr-un centru de plasament. Sesizarea a fost primită duminică, 27 septembrie, în jurul orei 00:30, de polițiștii Secției 2.

După primirea informației, au fost declanșate procedurile specifice cazurilor de persoane dispărute, iar datele necesare identificării copiilor au fost transmise pentru sprijinirea căutărilor.

Poliția cere ajutorul populației

Autoritățile solicită ca persoanele care dețin informații ce pot conduce la localizarea minorilor să contacteze Poliția sau numărul unic de urgență 112. În astfel de cazuri, orice informație privind locul în care persoanele dispărute au fost văzute poate fi importantă pentru restrângerea ariei de căutare.

La momentul publicării informațiilor, căutările erau în desfășurare, iar împrejurările plecării copiilor din centru nu erau clarificate integral. Investigațiile urmăresc atât găsirea minorilor în condiții de siguranță, cât și stabilirea traseului acestora după plecare.

AMBROZE ANA MARIA are 1,57 de metri înălțime, 61 de kilograme, ochi căprui, păr șaten.

ABDULA IBRAM ALEXANDRU are 1,57 de metri înălțime, 52 de kilograme, ochi căprui, păr închis la culoare.


Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

copii disparuti constanta

Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe