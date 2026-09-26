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Urmărire ca-n filme la Mangalia: Un șofer a fugit de polițiști direct pe plajă | VIDEO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 26 sept. 2026, 16:10

O cursă nebună s-a încheiat brusc pe nisipul de la malul mării, după ce un conducător auto a ignorat semnalele agenților rutieri.

Un incident major a perturbat liniștea publică în stațiunea Mangalia, după ce un conducător auto a refuzat cu desăvârșire să oprească la semnalele regulamentare ale unui echipaj de poliție rutieră. În loc să tragă pe dreapta, bărbatul a apăsat pedala de accelerație, încercând să se sustragă controlului și declanșând o urmărire în forță pe străzile din sudul litoralului.

Sfârșitul cursei în nisip

Polițiștii au pornit imediat în urmărirea autoturismului, folosind semnalele acustice și luminoase. Cursa s-a desfășurat pe mai multe artere ale orașului, reprezentând un risc ridicat pentru ceilalți participanți la trafic și pentru pietoni. Goana șoferului a ajuns la un final neașteptat în momentul în care acesta a pătruns cu mașina direct pe suprafața plajei din Mangalia.

Autoturismul a rămas rapid împotmolit în nisipul adânc, blocând orice posibilitate de deplasare. Agenții de poliție au intervenit prompt, l-au imobilizat pe individ la fața locului și l-au condus la sediul secției pentru audieri. În urma acestui eveniment, bărbatul urmează să răspundă penal pentru faptele sale, autoritățile continuând verificările.

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