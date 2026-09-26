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Urmărire ca-n filme la Mangalia: Un șofer a fugit de polițiști direct pe plajă | VIDEO
FOTO: Arhivă
O cursă nebună s-a încheiat brusc pe nisipul de la malul mării, după ce un conducător auto a ignorat semnalele agenților rutieri.
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