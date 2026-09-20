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Constanța: Un lăutar grăbit spre o nuntă, prins cu aproape 150 km/h în oraș, în loc de bani a încasat o amendă de aproape 2.000 de lei

Radar

Radar

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 sept. 2026, 14:58

Un lăutar care se grăbea să ajungă la o nuntă a confundat Bulevardul Tomis din Constanța cu o autostradă. Polițiștii l-au surprins conducând cu 148 km/h, într-o zonă în care limita legală de viteză este de 50 km/h. În loc să strângă bani din dedicații, bărbatul a primit o amendă de 1.946 de lei și a rămas fără permis de conducere pentru patru luni.

Incidentul s-a petrecut pe una dintre cele mai circulate artere ale Constanței. Bărbatul în vârstă de 49 de ani încerca să ajungă cât mai repede la o cântare, însă viteza aleasă l-a transformat din șofer în pasager.

Aparatul radar al polițiștilor din cadrul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră a indicat 148 km/h. Bărbatul circula astfel cu 98 km/h peste limita legală admisă pe sectorul respectiv.

Graba l-a costat scump. Șoferul a fost amendat cu 1.946 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120 de zile. Polițiștii i-au eliberat o dovadă fără drept de circulație.

Pentru a nu rata complet evenimentul la care trebuia să cânte, lăutarul și-a continuat drumul ca pasager, cu o mașină comandată printr-o aplicație de transport. Nici măcar dansul mirilor nu este însă mai presus de Codul rutier și de limita de viteză.

La aproape 150 km/h, pe un bulevard din oraș, o manevră greșită sau apariția unui pieton ar fi putut transforma drumul spre nuntă într-o tragedie.

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a relatat cazul într-o notă ironică: „Până la următoarele evenimente, ritmul se ține din mers, nu din pedala de accelerație”.

Bărbatul va putea reveni la volan după expirarea perioadei de suspendare și după îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. Până atunci, deplasările la cântări vor trebui făcute de pe bancheta pasagerului.

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