Constanța: Un lăutar grăbit spre o nuntă, prins cu aproape 150 km/h în oraș, în loc de bani a încasat o amendă de aproape 2.000 de lei

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 sept. 2026, 14:58

Un lăutar care se grăbea să ajungă la o nuntă a confundat Bulevardul Tomis din Constanța cu o autostradă. Polițiștii l-au surprins conducând cu 148 km/h, într-o zonă în care limita legală de viteză este de 50 km/h. În loc să strângă bani din dedicații, bărbatul a primit o amendă de 1.946 de lei și a rămas fără permis de conducere pentru patru luni.

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