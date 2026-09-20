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Constanța: Un lăutar grăbit spre o nuntă, prins cu aproape 150 km/h în oraș, în loc de bani a încasat o amendă de aproape 2.000 de lei
Radar
Un lăutar care se grăbea să ajungă la o nuntă a confundat Bulevardul Tomis din Constanța cu o autostradă. Polițiștii l-au surprins conducând cu 148 km/h, într-o zonă în care limita legală de viteză este de 50 km/h. În loc să strângă bani din dedicații, bărbatul a primit o amendă de 1.946 de lei și a rămas fără permis de conducere pentru patru luni.
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