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Performanță spectaculoasă pentru cățelușa lui Marius Marinescu. Luluș a cucerit cel mai important titlu național
Performanță spectaculoasă pentru cățelușa lui Marius Marinescu
Duminică, 13 septembrie, cățelușa lui Marius Marinescu, Luluș, cunoscută în competițiile chinologice sub numele Silva de Predeal, a obținut o performanță importantă la nivel național.
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