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Accident pe DN 2A, în Constanța: un camion cu grâu s-a răsturnat. Trafic oprit: ce trebuie să știe șoferii

Poliție/ Profimedia

Poliție/ Profimedia

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat13 sept. 2026, 14:37
SursăRealitatea.Net

Traficul rutier este oprit, duminică după-amiază, pe DN 2A Constanța-Hârșova, în zona localității Nicolae Bălcescu, din județul Constanța, după ce un camion încărcat cu grâu s-a răsturnat.

Camion răsturnat la ieșirea din Nicolae Bălcescu

Accidentul rutier s-a produs la ieșirea din localitatea Nicolae Bălcescu spre Dorobanțu. Camionul încărcat cu grâu s-a răsturnat, iar circulația pe DN 2A a fost oprită.

Potrivit ISU Constanța, pasagera aflată pe locul din dreapta are 31 de ani și este însărcinată în 12 săptămâni. Femeia a suferit un atac de panică și are o plagă tăiată la tâmplă.

„Pasagera din dreapta, în vârstă de 31 de ani, însărcinată în 12 săptămâni, cu atac de panică şi o plagă tăiată la tâmplă, va fi transportată la Spitalul Judeţean Constanţa de echipajul SAJ. Conducătorul camionului este asistat medical de echipajul SAJ”, au transmis polițiștii constănțeni.

Trafic deviat: ce trebuie să știe șoferii

Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DN 2A Constanța-Hârșova, în zona localității Nicolae Bălcescu. Circulația se desfășoară deviat, pe străzile din interiorul localității, iar reluarea traficului pe DN 2A era estimată după ora 17:00.

La locul accidentului rutier se află și un utilaj cu ajutorul căruia se încearcă degajarea carosabilului și îndepărtarea camionului răsturnat, pentru ca traficul să poată fi reluat în condiții normale.

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