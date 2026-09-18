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Camioane și basculante, amendate în București. Zeci de șoferi au fost sancționați în doar câteva ore
Poliție
Zeci de șoferi de camioane și basculante au fost amendați în București după ce polițiștii locali au constatat că vehiculele circulau fără autorizațiile necesare sau nu respectau restricțiile de acces.
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