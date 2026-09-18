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Un bărbat a fost jefuit după ce a fost ademenit de o prostituată în Mangalia. Ce a decis instanța

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 18 sept. 2026, 08:40

Un bărbat a fost ademenit de o prostituată lângă Kaufland și jefuit după ce a acceptat o partidă de sex

Potrivit rechizitoriului, victima făcea cumpărături la Kaufland Mangalia când a fost abordată în zona autogrilului din parcare de o femeie care practica prostituția. Aceasta i-a propus să întrețină relații sexuale, ofertă pe care bărbatul a acceptat-o. Cei doi s-au retras într-o zonă mai ferită, în spatele autogrilului închis, unde au început să se îmbrățișeze.

Femeia a devenit violentă și a fugit cu banii

Profitând de apropierea fizică, femeia i-a deschis fermoarul gecii și a umblat în buzunare. Când bărbatul a simțit intenția ei și a încercat să o oprească, femeia l-a împins puternic de perete, i-a blocat picioarele și, în câteva secunde, i-a sustras din buzunarul de la piept aproximativ 9.000 de lei, bani ținuți în bancnote mari. Apoi a fugit prin parcare.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au confirmat declarațiile victimei. Bărbatul a recunoscut-o fără ezitare pe planșele foto. Magistrații Judecătoriei Mangalia au condamnat-o pe femeie la doi ani de închisoare cu suspendare. Sentința nu este definitivă.

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