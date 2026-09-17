Sorin Grindeanu, reacție după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Este greu de înțeles”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.
Liderul social-democrat a spus că a primit decizia cu „surprindere și dezamăgire” și a pus sub semnul întrebării argumentele care au stat la baza nominalizării.
Grindeanu contestă alegerea lui Mureșan
Sorin Grindeanu susține că este dificil de înțeles de ce președintele Nicușor Dan a optat pentru Siegfried Mureșan, în condițiile în care, potrivit liderului PSD, europarlamentarul liberal ar fi susținut recent la Bruxelles măsuri privind reducerea fondurilor europene destinate României.
Afirmația privind poziția lui Mureșan reprezintă acuzația formulată de liderul PSD și nu este prezentată ca un fapt stabilit independent. „Am luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui Nicușor Dan”, a transmis Grindeanu.
PSD va analiza nominalizarea
Liderul social-democrat a anunțat că a convocat pentru luni, 21 septembrie, o ședință a Biroului Permanent Național al PSD. În cadrul întâlnirii, social-democrații urmează să discute propunerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și poziția partidului în Parlament.
PSD îl propusese anterior pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru, în cadrul consultărilor de la Cotroceni.
Mureșan, desemnat de Nicușor Dan
Siegfried Mureșan a fost desemnat joi de președintele Nicușor Dan pentru a forma noul Guvern, după consultările cu partidele și formațiunile parlamentare.
PNL, USR și UDMR au susținut candidatura lui Mureșan. În momentul desemnării, Nicușor Dan a precizat că nu exista încă o majoritate parlamentară conturată pentru susținerea viitorului Executiv.
Premierul desemnat trebuie acum să negocieze susținerea parlamentară, să formeze echipa guvernamentală și să prezinte programul de guvernare înaintea votului de învestitură.
Atacuri politice înaintea negocierilor
Sorin Grindeanu a criticat și situația politică actuală și l-a acuzat pe Ilie Bolojan că ar fi contribuit la prelungirea blocajului politic. Declarațiile fac parte din poziția politică exprimată de liderul PSD după desemnarea noului candidat la funcția de premier.
Poziția PSD privind Guvernul condus de Siegfried Mureșan va fi clarificată după ședința conducerii partidului programată pentru 21 septembrie.