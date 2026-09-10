Nicușor Dan a promulgat legea care deblochează șapte hidrocentrale. Câtă energie ar putea produce

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 sept. 2026, 19:36

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care permite continuarea unor proiecte hidroenergetice începute înainte de 29 iunie 2007 și blocate ulterior de includerea terenurilor în arii naturale protejate.

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