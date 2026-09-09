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Politica· 2 min citire

Sorin Roșca Stănescu: ”Singura soluție este introducerea în ecuație a partidului AUR”

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat9 sept. 2026, 19:41
SursăRealitatea PLUS

Sorin Roșca Stănescu a declarat, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că includerea AUR în formula de guvernare ar putea reprezenta soluția pentru actuala situație politică. Jurnalistul susține că formațiunea a fost marginalizată și consideră că o alianță conjuncturală cu PSD ar putea avea avantaje pentru ambele partide.

În același timp, Sorin Roșca Stănescu a indicat doi reprezentanți ai AUR pe care îi consideră potriviți pentru funcția de premier, Gheorghe Piperea și Petrișor Peiu.

AUR, inclus în ecuația guvernamentală

Jurnalistul consideră că participarea AUR la guvernare ar putea schimba configurația politică și economică. În opinia sa, o eventuală înțelegere cu PSD ar putea fi benefică pentru ambele formațiuni, din motive diferite.

„Singura soluție este introducerea în ecuație a partidului AUR care a fost marginalizat în permanență. O introducere în ecuație a Partidului AUR ar fi benefică și pentru AUR, dacă se aliază conjuntural, desigur, cu PSD, pentru că cumva se apropie de cea mai mare familie europeană, familia socialiștilor europeni, și va putea fi acceptat ca atare și pentru PSD, care alindu-se cu AUR, recuperează componenta suveranistă pe care a pierdut-o de mult, uzându-se sau făcând greșeli sau făcând lucruri și mai grave la putere. Deci este o șansă.”

Gheorghe Piperea și Petrișor Peiu, variantele indicate pentru premier

Sorin Roșca Stănescu a menționat și cele două nume pe care AUR le-ar putea propune pentru poziția de premier. Este vorba despre Gheorghe Piperea și Petrișor Peiu, ambii fiind prezentați de jurnalist drept specialiști cu pregătire în domeniul economic.

„AUR vine cu doi candidați de marcă. Este vorba de Piperea și este vorba de Peiu. Ambii sunt perfect instruiți în domeniul economic, sunt capabili să schimbe din temelii direcția greșită în plan economic în care se îndreaptă România și sunt capabili, dacă sunt susținuți parlamentar, să asigure decolarea de care vorbeam.”

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