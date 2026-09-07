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Politica· 1 min citire

EXCLUSIV: Liderii AUR resping eticheta de partid radical sau extremist: „AUR nu este extremist”

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 7 sept. 2026, 08:10

Partidul AUR nu ar trebui încadrat în categoria formațiunilor radicale sau extremiste, susține fondatorul formațiunii, Marius Lulea. Declarația a fost făcută în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, emisiunea realizată de Anca Alexandrescu.

Lulea, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea și deputatul Mohammad Murad au respins, în cadrul emisiunii, etichetele de partid radical sau extremist asociate formațiunii.

Marius Lulea: „Este o iluzie povestea asta”

Fondatorul AUR, Marius Lulea, consideră că asocierea partidului cu radicalizarea face parte dintr-un discurs menit să îl izoleze politic.

„Este o iluzie povestea asta cu radicalizarea”, a declarat Marius Lulea.

Mohammad Murad: „AUR nu este extremist”

Deputatul AUR Mohammad Murad a respins categoric caracterizarea partidului drept extremist.

„AUR nu este extremist”, a afirmat Murad.

Gheorghe Piperea contestă eticheta de partid radical

La rândul său, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a pus sub semnul întrebării încadrarea partidului în zona formațiunilor radicale.

„Eu contest că AUR ar fi radical”, a declarat Piperea.

Declarațiile au fost făcute în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, în cadrul emisiunii realizate de Anca Alexandrescu.

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