Kelemen Hunor neagă că UDMR l-ar fi respins pe Luca Niculescu: „Este minciună, este dezinformare”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 sept. 2026, 16:27

Kelemen Hunor respinge informațiile potrivit cărora UDMR ar fi refuzat varianta Luca Niculescu pentru funcția de premier. Liderul formațiunii susține că aceste afirmații sunt false și că partidul său nu a respins numele diplomatului vehiculat pentru șefia Guvernului.

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