ANAF a declanșat Operațiunea FOCUS în toată România. 180 de case de schimb valutar, verificate simultan

ANAF a început o amplă acțiune de control la nivel național, denumită Operațiunea FOCUS – Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală verifică simultan 180 de case de schimb valutar din mai multe județe și din București, cu accent pe modul în care sunt fiscalizate tranzacțiile și respectate obligațiile fiscale.
Ce verifică inspectorii ANAF
Controalele vizează, în primul rând, operațiunile de schimb valutar efectuate de firme și modul în care acestea sunt înregistrate în evidențele fiscale și contabile.
Inspectorii verifică și respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. Sunt comparate operațiunile realizate efectiv cu cele înregistrate în documentele contabile și fiscale ale operatorilor economici.
De asemenea, ANAF verifică dacă firmele și-au îndeplinit obligațiile declarative și de plată și dacă respectă regulile specifice activității de schimb valutar.
180 de case de schimb, controlate simultan
Operațiunea se desfășoară coordonat în întreaga țară. Cele 180 de case de schimb valutar selectate pentru verificări se află în mai multe județe și în municipiul București.
Inspectorii antifraudă au stabilit țintele controalelor în funcție de profilul de risc identificat. Acțiunea reprezintă extinderea la nivel național a unor verificări începute anterior printr-un proiect-pilot.
De ce a fost lansată Operațiunea FOCUS
Potrivit ANAF, proiectul-pilot a indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor verificați și a permis identificarea principalelor riscuri și tipuri de abateri întâlnite în domeniul schimbului valutar.
Prin extinderea acțiunii, autoritățile urmăresc creșterea gradului de conformare fiscală și verificarea modului în care firmele își declară și achită obligațiile către stat.
Ce se întâmplă dacă sunt descoperite nereguli
Firmele la care inspectorii identifică încălcări ale legislației fiscale pot fi sancționate în funcție de natura și gravitatea faptelor constatate.
ANAF precizează că măsurile vor fi aplicate potrivit legislației în vigoare. Controalele urmăresc inclusiv situațiile care pot duce la diminuarea veniturilor bugetare și la afectarea concurenței loiale între operatorii din domeniu.
Controale fiscale tot mai extinse
Operațiunea FOCUS vine într-o perioadă în care ANAF își intensifică verificările în domenii considerate cu risc fiscal. În ultimele luni, instituția a anunțat controale și rezultate privind tranzacții intragrup, comerțul cu utilaje agricole, activități de livrare la domiciliu și alte sectoare economice.
Rezultatele finale ale Operațiunii FOCUS vor fi prezentate după încheierea controalelor și centralizarea datelor la nivel național.