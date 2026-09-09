Netanyahu, acuzat că a ignorat o avertizare despre atacul Hamas. Ce i-ar fi transmis liderul Emiratelor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 sept. 2026, 18:48

Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi fost avertizat cu aproximativ 10 zile înainte de atacul Hamas din 7 octombrie 2023 că gruparea pregătea o operațiune de amploare.

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