Donald Trump amenință Europa cu tarife din cauza Canadei! Replica Bruxellesului: „În favoarea forței noastre comune”

Comisia Europeană a reacționat joi, 17 septembrie, la amenințările lui Donald Trump privind impunerea unor tarife vamale mari asupra Uniunii Europene.
Președintele SUA a criticat propunerea ca Canada să devină primul „membru asociat” al UE și a avertizat că Washingtonul ar putea lua măsuri comerciale împotriva blocului comunitar. Bruxellesul susține că apropierea de Canada nu este îndreptată împotriva Statelor Unite.
Replica Bruxellesului
Olof Gill, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru comerț, a transmis că aprofundarea relației cu Canada urmărește consolidarea cooperării dintre cele două părți.
„Propunerea de consolidare a parteneriatului nostru cu Canada nu este îndreptată împotriva nimănui”, a declarat Gill, reluând poziția exprimată anterior de Ursula von der Leyen.
Reacția Bruxellesului vine după declarațiile făcute de Donald Trump în Carolina de Nord. Președintele american a spus că apropierea dintre UE și Canada ar putea reprezenta un „act ostil” și a amenințat cu tarife vamale importante sau chiar cu oprirea schimburilor comerciale cu Europa în anumite domenii.
Ce a propus Ursula von der Leyen
Disputa a izbucnit după discursul despre Starea Uniunii susținut miercuri de Ursula von der Leyen în Parlamentul European. Șefa Comisiei Europene a propus „deschiderea ușii” pentru ca Canada să devină primul „membru asociat” al Uniunii Europene.
Formula ar permite o cooperare mai strânsă între Bruxelles și Ottawa în domenii precum apărarea, energia, tehnologia, inteligența artificială, mineralele critice și securitatea economică.
Este important însă că acest statut nu există în prezent în tratatele UE. Propunerea trebuie discutată și aprobată de statele membre înainte ca o astfel de relație să poată fi stabilită.
Canada nu urmărește aderarea la UE
Premierul canadian Mark Carney a precizat că Ottawa nu urmărește ca țara sa să devină membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Carney a susținut joi, în Parlamentul European, aprofundarea relațiilor dintre Canada și UE și a afirmat că țara sa își va decide singură parteneriatele internaționale.
El a respins ideea că apropierea de Europa ar reprezenta formarea unui bloc îndreptat împotriva Statelor Unite. Cooperarea propusă ar putea acoperi inclusiv apărarea, materiile prime critice, inteligența artificială, spațiul și comerțul digital.
Trump amenință cu tarife
Donald Trump a calificat propunerea europeană drept „ridicolă” și a criticat relația comercială dintre SUA și Canada. El a condiționat eventualele măsuri împotriva UE de modul în care Washingtonul va interpreta intențiile Bruxellesului.
„Dacă intenția este bună, este în regulă. Dacă intenția este rea, vom impune tarife foarte mari Europei”, a spus președintele american.
În acest context, relațiile comerciale dintre SUA și Canada rămân tensionate, iar Ottawa caută să-și diversifice parteneriatele economice. În paralel, Uniunea Europeană încearcă să aprofundeze cooperarea cu Canada într-o serie de domenii strategice.
Deocamdată, forma concretă a viitorului parteneriat UE-Canada nu a fost stabilită. Discuțiile urmează să continue între statele membre și autoritățile canadiene.